Кабмін має намір ввести до наглядової ради "Укрзалізниці" незалежних фахівців

Кабінет міністрів України має намір змінити нинішній склад наглядової ради Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" та ввести до її складу незалежних фахівців, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході Години запитань до уряду в парламенті.

"Наше завдання на сьогодні - змінити спостережну раду компанії на публічний незалежний спостережну раду, там сьогодні є чиновники, а повинні бути незалежні фахівці", - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що "Укрзалізниця" за рік має вийти на стабільні перевезення вантажів та пасажирів.

Присутній в парламенті міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що на даний час "Укрзалізниця" має проблеми з нестачею рухомого складу для забезпечення безперебійних вантажоперевезень. У зв'язку з цим минулого тижня було проведено нараду за участю експортерів, виробників, експедиторів та інших учасників ринку вантажних залізничних перевезень, з метою знайти шляхи вирішення даної проблеми, за підсумками якого був відпрацьований план заходів по виходу з цієї ситуації.

"Ситуація є критичною, був відпрацьований заходів виходу з неї, і я сподіваюся, що ми до кінця місяця зможемо вирівняти її. Також будуть прийняті екстрені заходи по ремонту вагонів. Я сподіваюся, що управлінський рівень в "Укрзалізниці" підвищиться і ми вийдемо на нормальний процес реформування", - зазначив міністр, відповідаючи на запитання народного депутата від партії "Блок Петра Порошенко" Юрія Солов'я про те, чому глава "Укрзалізниці" зриває проведення ремонтних та будівельних робіт на дорогах країни через непостачання вагонів в потрібній кількості.

У свою чергу, Гройсман додав, що було б несправедливо покладати всю відповідальність за події в "Укрзалізниці", на керівника, який фактично займає посаду з травня поточного року.

"Укрзалізниця" хронічно заводилася в збитковість. На жаль, кошти, які треба було ефективно використовувати і направляти на модернізацію, витрачалися невідомо куди, і прекрасне підприємство-мільярдер отримало той жахливий стан, який є сьогодні", - зазначив Гройсман, додавши, що нинішня політика глави "Укрзалізниці" полягає у виведенні компанії з кризи.

"Він не дає вагонів тому, що роками системно не проводилася ні модернізація, ні ремонт, ні закупівля нових вагонів. У нього немає тяги тільки тому, що її не ремонтували, нову не купували. Він також знаходиться перед серйозним викликом старої системи, яка корумпувала "Укрзалізницю" на всіх закупівлях, на всіх тендерах, та інших речах", - зазначив прем'єр.

Крім того, він також підкреслив, що зараз "Укрзалізниця" під керівництвом Войцеха Бальчуна займається поліпшенням системи управління і розміщує замовлення на поставку нових вагонів.

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"Стару систему в "Укрзалізниці" потрібно зламати, щоб компанія стала по-справжньому відкритою, мільярдером, який буде інвестувати кошти в економіку, рухомий склад, якість своєї роботи, і тут новому керівнику потрібна підтримка. Якщо ми хочемо знайти крайнього, то це точно не він", - підсумував глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Українська зернова асоціація (УЗА) поскаржилася на недостатню кількість наявних у розпорядженні "Укрзалізниці" вагонів-зерновозів для здійснення перевезень зернових залізничним транспортом у піковий період експорту.

Крім того, в кінці вересня міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив про проблеми з доставкою вугілля на склади теплоелектростанцій у зв'язку з нестачею вагонів (близько 1,3 тисячі штук), які повинна забезпечити "Укрзалізниця".