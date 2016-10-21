Кабмін затвердив робочі проекти реконструкції дороги Київ - Харків

Кабінет міністрів України затвердив робочі проекти реконструкції дороги Київ – Харків - Довжанський на загальну суму 1,9 мільярда гривень. Відповідні розпорядження №757 і 758 - опубліковані на урядовому порталі.

"Реконструкція пройде за рахунок кредитних коштів у рамках реалізації спільного проекту "Укравтодору" зі Світовим банком", - йдеться в пояснювальній записці до розпорядженням.

Як очікується, реконструкція пройде на двох ділянках - довжиною 9 км і 34 км. Реконструкція на ділянці 9 км пройде через 17 місяців, 34 км відремонтують за 2 роки.

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"Виконання дорожньо-будівельних робіт по параметрам і-б категорії дозволить збільшити пропускну здатність дороги на ділянці національного транспортного коридору Європа-Азія, підвищити рівень безпеки дорожнього руху, знизити собівартість перевезень, а також значно поліпшить екологічний стан навколишнього середовища", - йдеться в пояснювальній записці до розпорядженням.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує 2017 року реалізувати програму масштабної реконструкції доріг, особливо міжнародного значення. Для проведення робіт у 2017 році в країні почне роботу Дорожній фонд, який буде наповнюватися коштами держбюджету в обсязі 14,2 мільярда гривень, а також кредитними ресурсами міжнародних фінансових організацій.