Кабмін затвердив угоду про повітряне сполучення між Україною та Єгиптом

Кабінет міністрів України затвердив проект угоди між урядами України і Єгипту про повітряне сполучення.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну від 19 жовтня 2016 року.

Крім того, уряд уповноважив голову Державіаслужби Олександра Більчука підписати дану угоду.

"Дане рішення буде сприяти активізації та розвиткові двосторонніх українсько-єгипетських міждержавних зв'язків у сфері транспорту", - йдеться в поясненні до документа.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Україна і Туреччина домовилися про збільшення авіарейсів між країнами, а також зняття обмежень на маршруті Київ-Анкара. Крім того, на початку квітня Україна і Польща зняли взаємні обмеження на польоти між країнами, а в кінці березня цього року обмеження за кількістю польотів для українських авіакомпаній зняла Італія.

Згідно з програмою дій уряду на 2016 рік, Кабінет міністрів України має намір до кінця року підписати Угоду про спільний авіаційний простір ("відкрите небо") між Україною та Європейським Союзом.