На кордоні з Польщею у черзі стоять понад 1300 автомобілів - Держприкордонслужба

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Зокрема, найбільші черги спостерігаються в ПП "Устилуг" – 500 та "Ягодин-авто" 250 автомобілів. У ПП "Угринів" стоять 160 автомобілів, "Краковець" - 150, "Грушів", - 100, "Рава-Руська" - 90, "Шегині" - 40, "Смільниця" - 30.

На кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Молдовою та Румунією черг біля пунктів пропуску не зафіксовано.