На кордоні з Польщею у черзі стоять понад 1300 автомобілів - Держприкордонслужба
04:09, 24 жовтня 2016Транспорт/Звя'зок
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У чергах до пропускних пунктів на кордоні України з Польщею станом на 21:00 23 жовтня перебуває 1320 автомобілів.
Найбільша черга спостерігаються в ПП "Устилуг" / фото: УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
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Зокрема, найбільші черги спостерігаються в ПП "Устилуг" – 500 та "Ягодин-авто" 250 автомобілів. У ПП "Угринів" стоять 160 автомобілів, "Краковець" - 150, "Грушів", - 100, "Рава-Руська" - 90, "Шегині" - 40, "Смільниця" - 30.
На кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Молдовою та Румунією черг біля пунктів пропуску не зафіксовано.
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