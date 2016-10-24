"Укрзалізниця" ухилилася від сплати податків майже на 2 мільярди гривень - ДФС

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" ухилилася від сплати податків на суму майже 2 мільярда гривень.

Згідно з повідомленням на сторінці Державної фіскальної служби в мережі Facebook, про це заявив голова Офісу великих платників ДФС Євген Бамбізов.

"Нещодавно нами була закінчена перевірка "Укрзалізниці" і встановлено ухилення від сплати податків більш ніж 1,5 мільярда гривень, у тому числі за рахунок проведення фіктивних трансакцій більш як на 200 мільйонів гривень. Крім того, нами було встановлено і доведено до суду ухилення від сплати податків однією із структур "Укрзалізниці", це "Укрзалізничпостач", на суму близько 350 мільйонів гривень", - наводяться в повідомленні слова Бамбізова.

Читайте такожМінінфраструктури обіцяє не підвищувати ж/д тарифи 2017 року

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці 21 жовтня проводили обшуки з документування злочинів, пов'язаних з постачанням "Укрзалізниці" кабельно-провідникової продукції неналежної якості за завищеними цінами. Тільки під час однієї закупівлі УЗ завдано збитків на 23,8 мільйона гривень.

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України акціонерна компанія "Укрзалізниця" очікує за підсумками поточного року отримати 4,14 мільярда гривень чистого збитку.

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.