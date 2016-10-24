Порт "Чорноморськ" реконструює акваторію Сухого лиману

Як повідомила фахівець зі зв'язків з громадськістю та пресою адміністрації Іллічівської філії АМПУ Анна Амбарнікова, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 19 жовтня, схвалено техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) проекту "Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівського філії ДП "АМПУ" із збільшенням глибини до 15 метрів".

Вона зазначила, що, відповідно до розробленого ТЕО, очікувана сума капітальних вкладень в реалізацію проекту становить 772,7 мільйона гривень. Термін реалізації проекту реконструкції становить 9 місяців, термін окупності – близько 6 років.

Реконструкцію існуючої акваторії 1-го ковша Сухого лиману планується виконувати з виділенням п'яти черг. Загальний обсяг днопоглиблення становить 2,5 млн куб. метрів.

"Основним призначенням реконструкції акваторії до 15 метрів є забезпечення умов безпечного і безперешкодного підходу великовантажних суден (максимальне розрахункове судно СН-100) до глибоководних чинних і запроектованих причалів, збільшення обсягів вантажопереробки і надходжень від портових зборів, відповідне збільшення прибутку порту та перерахувань до бюджетів усіх рівнів", - зазначила фахівець.

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Днопоглиблювальні роботи в акваторії планується почати в 2017 році.

Амбарникова уточнила, що вищеназваний філія АМПУ поки носить офіційну назву "Іллічівський", оскільки документи знаходяться в стадії розробки.

Як повідомляв УНІАН, місто Іллічівськ Одеської області, де розташований Іллічівський морський торговельний порт, в лютому був перейменований в Чорноморськ у зв'язку з законом про декомунізацію.

У вересні прес-служба порту заявила, що Іллічівський порт офіційно перейменовано в порт "Чорноморськ".

Держпідприємство "Морський торговельний порт "Чорноморськ" – універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн.