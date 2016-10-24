"Укрзалізниця" призначила на перший тиждень листопада 9 додаткових поїздів
«Укрзалізниця» продовжує вивчати попит пасажирів на залізничні перевезення і в разі необхідності буде призначати додаткові поїзди.
Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України акціонерна компанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила на період осінніх шкільних канікул з 27 жовтня по 7 листопада дев'ять додаткових поїздів.
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У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що в цей період курсуватимуть такі додаткові поїзди: №207 Київ - Ужгород, який відправлятиметься з Києва 28 жовтня і 4 листопада, а в зворотному напрямку - 30 жовтня і 6 листопада; №275/276 Київ - Хмельницький, який відправиться туди і назад 6 листопада; № 232/231 Запоріжжя - Івано-Франківськ, який вирушатиме 28 жовтня та 4 листопада, назад - 29 жовтня і 5 листопада; №728/727 Київ - Харків, який буде відправлятися туди і назад 27 жовтня, 1, 2 листопада; №191/192 Київ - Львів, відправлення туди і назад - 29 жовтня і 5 листопада.
Крім того, «Укрзалізниця» призначила поїзд №228 Одеса - Львів, який відправлятиметься 28 жовтня і 4 листопада, у зворотному напрямку - 30 жовтня і 6 листопада; №249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, який відправиться зі столиці 28 жовтня і в зворотному напрямку - 30 жовтня; №235 Харків - Ужгород, який буде відправлятися 28 жовтня, 1, 4 листопада і в зворотному напрямку - 30 жовтня, 2, 6 листопада; №209/210 Київ - Миколаїв, який відправлятиметься 28 жовтня, 7 листопада і назад - 27 жовтня, 6 листопада.
У повідомленні наголошується, що квитки на дані поїзди можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.
«Укрзалізниця» продовжує вивчати попит пасажирів на залізничні перевезення і в разі необхідності призначатиме додаткові поїзди.
Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планує з 30 жовтня збільшити кількість вільних у продажу залізничних квитків майже на 3,9 тис. на добу за рахунок скасування трьох видів броні і зміни розподілу місць за видами продажу.