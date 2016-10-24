"Укрзалізниця" призначила на перший тиждень листопада 9 додаткових поїздів

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України акціонерна компанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила на період осінніх шкільних канікул з 27 жовтня по 7 листопада дев'ять додаткових поїздів.

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У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що в цей період курсуватимуть такі додаткові поїзди: №207 Київ - Ужгород, який відправлятиметься з Києва 28 жовтня і 4 листопада, а в зворотному напрямку - 30 жовтня і 6 листопада; №275/276 Київ - Хмельницький, який відправиться туди і назад 6 листопада; № 232/231 Запоріжжя - Івано-Франківськ, який вирушатиме 28 жовтня та 4 листопада, назад - 29 жовтня і 5 листопада; №728/727 Київ - Харків, який буде відправлятися туди і назад 27 жовтня, 1, 2 листопада; №191/192 Київ - Львів, відправлення туди і назад - 29 жовтня і 5 листопада.

Крім того, «Укрзалізниця» призначила поїзд №228 Одеса - Львів, який відправлятиметься 28 жовтня і 4 листопада, у зворотному напрямку - 30 жовтня і 6 листопада; №249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, який відправиться зі столиці 28 жовтня і в зворотному напрямку - 30 жовтня; №235 Харків - Ужгород, який буде відправлятися 28 жовтня, 1, 4 листопада і в зворотному напрямку - 30 жовтня, 2, 6 листопада; №209/210 Київ - Миколаїв, який відправлятиметься 28 жовтня, 7 листопада і назад - 27 жовтня, 6 листопада.

У повідомленні наголошується, що квитки на дані поїзди можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

«Укрзалізниця» продовжує вивчати попит пасажирів на залізничні перевезення і в разі необхідності призначатиме додаткові поїзди.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планує з 30 жовтня збільшити кількість вільних у продажу залізничних квитків майже на 3,9 тис. на добу за рахунок скасування трьох видів броні і зміни розподілу місць за видами продажу.