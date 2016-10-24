В "Укравтодорі" представили нового керівника - поляка Новака (фото)

Своєчасна підготовка дорожнього господарства до зимового сезону в даний час є пріоритетним завданням нової команди Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодору»).

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Про це повідомив призначений Кабміном 19 жовтня виконувач обов'язків голови держагентства, екс-міністр транспорту Польщі Славомир Новак під час знайомства з колективом підприємства.

«Першочерговим кроком, дуже важливим, стане підготовка доріг до зими, тому що я отримав інформацію від міністра що цього року це зробити потрібно дуже швидко...Я розумію, що завдання на мене покладено дуже великі, і я готовий докласти всіх зусиль, щоб разом ми змогли зробити багато і поліпшити стан доріг... Я думаю, що спільно з командою «Укравтодору» ми швидко ввійдемо в курс справ», - повідомив Новак.

Він наголосив, що реформування «Укравтодору» і покращення стану доріг є непосильним завданням для одного керівника, у зв'язку з цим, він зазначив, що відкритий до співпраці і потребує підтримки не тільки на рівні уряду, а й від колективу підприємства.

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«Я знаю, що легко не буде. Одна людина тут нічого не вдіє, тут потрібна підтримка міністра, уряду, підтримка колективу. Всі, хто хоче чесно і наполегливо працювати - запрошую до нас. Я не маг, не чекайте від мене дива, дороги не будуються так швидко, вони в дуже поганому стані, дасть Бог, ми впораємося», - висловив надію новопризначений керівник «Укравтодору».

У свою чергу, присутній на зустрічі нового керівника держагентства з трудовим колективом міністр інфраструктури Володимир Омелян наголосив, що готовий надати Новаку повну підтримку на шляху реформ «Укравтодору» і зазначив, що вірить у його успіх на новій посаді.

«Ця людина є не тільки неабияким політиком, а й дуже талановитим чиновником, який прекрасно розуміє систему європейського зразка, до якої ми повинні прийти. І я впевнений, що у нього це вийде», - повідомив міністр і подякував попередньому керівництву «Укравтодору» за виконану роботу.

«Ми бачимо, що Україна стала будівельним майданчиком у цьому році і я впевнений, що цей темп буде примножено Новаком. Я впевнений, що з Новаком ми отримаємо нову якість українських доріг, новий підхід до системи планування, контролю якості та підвищення безпеки на дорогах», - додав Омелян.

Як зазначив голова Мінінфраструктури, зараз зарплата у Новака буде невелика, але незабаром, можливо, її буде переглянуто.

«Я сподіваюся, що в його випадку буде збільшення зарплати, на рівні уряду», -додав міністр.

У свою чергу, Новак повідомив, що працюватиме п'ять днів на тиждень, а на вихідні їздитиме до родини в Польщу.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів призначив екс-міністра транспорту Польщі Славомира Новака головою Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор»).

Новак обіймав посаду міністра транспорту Польщі з 2011 по 2013 рік. При цьому під час роботи на батьківщині Новак був замішаний у кількох скандалах. Зокрема, у 2013 році він залишив посаду міністра після скандалу зі швейцарським годинником фірми Ulysse Nardin за 5,5 тис. дол., що його він не вказав у декларації. У розслідуваннях польських журналістів Новак звинувачувався в тісних контактах з бізнесом, а також у махінаціях із сплатою податків.

Виступаючи на засіданні Кабміну, Новак повідомив, що, будучи міністром транспорту, відповідав за стратегію розвитку транспортної галузі Польщі, а також за залучення інвестицій для підготовки до Євро-2012. Також він зазначив, що займався реформуванням «Польських залізниць».