Працювати команді Бальчуна в "Укрзалізниці" надзвичайно важко - Омелян

Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян в інтерв'ю ТСН.

"Я не можу сказати, що нова команда – це "епік фейл", але працювати їм там надзвичайно важко", - сказав міністр.

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"Я розраховував, що процес адаптації буде швидший, але він затягнувся. Зараз ми вживаємо всіх можливих заходів, аби допомогти, аби розповісти, запропонувати можливі механізми, які виведуть УЗ вперед", - додав Омелян.

Міністр інфраструктури відзначив, що ситуація в "Укрзалізниці" не відрізняється від ситуації по всій країні.

"Так, звикли красти, звикли не працювати, звикли зловживати своєю посадою – ці риси притаманні будь-якому держпідприємству чи органу влади. Ми змінюємо цю ситуацію. Я вірю, що ми досягнемо якісних змін під час корпоратизації УЗ, коли ми повністю змінимо систему управління, запровадимо нові стандарти, зможемо якісно підвищити відповідальність кожного співробітника", - сказав Володимир Омелян.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір змінити нинішній склад наглядової ради Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" та ввести до її складу незалежних фахівців. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході Години запитань до уряду в парламенті підкреслив, що "Укрзалізниця" за рік має вийти на стабільні перевезення вантажів та пасажирів.