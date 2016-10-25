Міністр інфраструктури запевняє, що на нього ніхто не тиснув при виборі голови "Укравтодору"
Міністр інфраструктури Володимир Омелян запевняє, що обрав Славоміра Новака новим керівником "Укравтодору" після вивчення більш ніж 150 резюме на цю посаду.
Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.
"Я з ним познайомився після вивчення більш ніж 150 резюме на цю посаду, і був приємно вражений тим, що він зробив. Він вже український громадянин. Він зробив дуже багато. Перед ним стояли як раз ті виклики, що стоять перед нами – це вибудувати систему автодору його країни, приватизувати те, що має бути приватизованим, запустити державні механізми, залучити іноземні кошти. Він це зробив з успіхом", - сказав Омелян.
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Міністр інфраструктури каже, що обговорював кандидатуру Новака із "Народним фронтом" та БПП, але запевняє, що на нього ніхто не тиснув у рішенні про призначення польського екс-міністра на посаду "Укравтодору".
"Безумовно, ми все це обговорювали, але не в тому контексті, що я питався, кого б вони хотіли бачити. Я вибрав оптимальну кандидатуру з моєї точки зору, і просто погодив її з усіма ключовими гравцями на ринку. Я вважаю, це оптимальний підхід, він не містить жодної корупційної складової, це робиться з метою отримання політичної підтримки та консенсусу еліт заради реформи країни. В нас є 100% підтримка, є розуміння та необхідність. Ми дійшли в інфраструктурі до тієї точки, що ми або щось міняємо, або падаємо у прірву. Більшість людей це розуміє та на аргументовані зміни вони йдуть охоче", - сказав Володимир Омелян.
Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів призначив екс-міністра транспорту Польщі Славомира Новака головою Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор»).
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Новак обіймав посаду міністра транспорту Польщі з 2011 по 2013 рік. При цьому під час роботи на батьківщині Новак був замішаний у кількох скандалах. Зокрема, у 2013 році він залишив посаду міністра після скандалу зі швейцарським годинником фірми Ulysse Nardin за 5,5 тис. дол., що його він не вказав у декларації. У розслідуваннях польських журналістів Новак звинувачувався в тісних контактах з бізнесом, а також у махінаціях із сплатою податків.
Виступаючи на засіданні Кабміну, Новак повідомив, що, будучи міністром транспорту, відповідав за стратегію розвитку транспортної галузі Польщі, а також за залучення інвестицій для підготовки до Євро-2012. Також він зазначив, що займався реформуванням «Польських залізниць».