Міністр інфраструктури запевняє, що на нього ніхто не тиснув при виборі голови "Укравтодору"

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

"Я з ним познайомився після вивчення більш ніж 150 резюме на цю посаду, і був приємно вражений тим, що він зробив. Він вже український громадянин. Він зробив дуже багато. Перед ним стояли як раз ті виклики, що стоять перед нами – це вибудувати систему автодору його країни, приватизувати те, що має бути приватизованим, запустити державні механізми, залучити іноземні кошти. Він це зробив з успіхом", - сказав Омелян.

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Міністр інфраструктури каже, що обговорював кандидатуру Новака із "Народним фронтом" та БПП, але запевняє, що на нього ніхто не тиснув у рішенні про призначення польського екс-міністра на посаду "Укравтодору".

"Безумовно, ми все це обговорювали, але не в тому контексті, що я питався, кого б вони хотіли бачити. Я вибрав оптимальну кандидатуру з моєї точки зору, і просто погодив її з усіма ключовими гравцями на ринку. Я вважаю, це оптимальний підхід, він не містить жодної корупційної складової, це робиться з метою отримання політичної підтримки та консенсусу еліт заради реформи країни. В нас є 100% підтримка, є розуміння та необхідність. Ми дійшли в інфраструктурі до тієї точки, що ми або щось міняємо, або падаємо у прірву. Більшість людей це розуміє та на аргументовані зміни вони йдуть охоче", - сказав Володимир Омелян.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів призначив екс-міністра транспорту Польщі Славомира Новака головою Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор»).

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Новак обіймав посаду міністра транспорту Польщі з 2011 по 2013 рік. При цьому під час роботи на батьківщині Новак був замішаний у кількох скандалах. Зокрема, у 2013 році він залишив посаду міністра після скандалу зі швейцарським годинником фірми Ulysse Nardin за 5,5 тис. дол., що його він не вказав у декларації. У розслідуваннях польських журналістів Новак звинувачувався в тісних контактах з бізнесом, а також у махінаціях із сплатою податків.

Виступаючи на засіданні Кабміну, Новак повідомив, що, будучи міністром транспорту, відповідав за стратегію розвитку транспортної галузі Польщі, а також за залучення інвестицій для підготовки до Євро-2012. Також він зазначив, що займався реформуванням «Польських залізниць».