На кордоні з Польщею у чергах стоять сотні автомобілів

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

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Станом на 8:00 вівторка, 25 жовтня, найбільша черга спостерігається в ПП «Устилуг» – 180 автомобілів. У пункті «Рава Руська» очікують оформлення 150 авто, «Угринів» - 120, «Ягодин-авто» та «Краковець» по 100 автомобілів. Крім того, у ПП «Шегині» стоять у черзі 60 автомобілів, "Смільниця» та «Грушів» - по 50.

На кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою черг біля пунктів пропуску немає.