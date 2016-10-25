США продовжили заборону на польоти над сходом України і Кримом до кінця жовтня 2018 року

Федеральне управління цивільної авіації (ФАА) і Мінтранс США продовжили заборону з 29 грудня 2014 року, на польоти американських авіакомпаній над Сімферополем і Дніпром, включаючи всю зону льотної відповідальності в цих районах, до 27 жовтня 2018 року.

Відповідне повідомлення опубліковано на офіційному сайті Федерального реєстру американського уряду.

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Згідно з повідомленням, заборона набуде чинності з 27 жовтня цього року і продовжений у зв'язку з збереженням нестабільної ситуації на сході України. При цьому у відомстві зазначили, що заборона може бути переглянутий чи скасований в разі зміни ситуації.

Як повідомляв УНІАН, рішення про заборону польотів цивільної авіації над Сімферополем і Дніпропетровському було введено Федеральним управлінням цивільної авіації США з 29 грудня 2014 року. Під дію документа підпадають всі авіаперевізники США, американські комерційні оператори, а також особи, які мають свідоцтва льотчиків США, за винятком випадків, коли такі особи діють на повітряних суднах, зареєстрованих у США, але як іноземні перевізники.

У жовтні минулого року авіавлада США продовжила цю заборону до 27 жовтня 2016 року.