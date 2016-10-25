До Одеси зайшов останній цього сезону круїзний лайнер (фото)

В акваторію Одеського морського торговельного порту сьогодні, 25 жовтня, зайшов останній цього сезону круїзний лайнер.

Як повідомили УНІАН у прес-службі порту, рано вранці 25 жовтня в акваторію зайшов круїзний лайнер Island Sky (прапор – Багамські острови).

На борту теплохода перебувають 105 туристів з Європи при загальній пасажиромісткості судна 114 осіб. Судно, довжина якого – 90,6 м, стоятиме біля причалу морського вокзалу приблизно до полудня 26 жовтня.

«Це третій у 2016 році захід теплохода Island Sky в Одеський порт і останній захід пасажирського судна в головний круїзний порт України в поточну навігацію», - повідомили в прес-службі.

Зазначається, що всього в сезоні цього року порт прийняв п’ять суднозаходів круїзних лайнерів. Обслуговано понад 1230 пасажирів. Станом на середину жовтня, адміністрація порту отримала 17 заявок на заходи пасажирських суден у 2017 році.

У прес-службі додали, що круїзний сезон 2016 року увійде в історію Одеського порту, в тому числі, як навігація з надзвичайно малою кількістю обслужених судів.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня начальник адміністрації Одеського морського порту Михайло Соколов на прес-конференції заявив, що в 2016 році майже в 3 рази порівняно з минулим роком знизилася кількість суднозаходів круїзних лайнерів.

За його словами, причинами цього – крім подій на сході України і в Одесі 2 травня 2014 року, також стали теракти і спроба військового перевороту в Туреччині.

У 2013 році в Одеський морський торговельний порт було 106 суднозаходів круїзних, у 2014 - 28, у 2015 році – 13. При цьому на 2016 рік порт отримав 36 заявок на круїзні суднозаходи.