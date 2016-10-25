"Укрзалізниця" збільшила до 11 кількість додаткових поїздів на перший тиждень листопада

15:24, 25 жовтня 2016
Транспорт/Звя'зок
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"Укрзалізниця" продовжує вивчати попит пасажирів на залізничні перевезення і в разі необхідності призначатиме додаткові поїзди.

Фото УНІАН

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом на період осінніх шкільних канікул з 27 жовтня по 7 листопада, крім раніше призначених 9 додаткових поїздів, призначила ще два потяги: з Києва до Ковеля і з Одеси до Харкова.

У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що в цей період курсуватимуть такі додаткові поїзди: №197/198 Київ - Ковель, який відправиться туди і назад 29 жовтня; №270/269 Одеса - Харків, який відправиться з Одеси 28 жовтня, а з Харкова - 30 жовтня; №207 Київ - Ужгород, який відправлятиметься з Києва 28 жовтня та 4 листопада, а в зворотному напрямку - 30 жовтня і 6 листопада; №275/276 Київ - Хмельницький, який відправиться туди і назад 6 листопада; №232/231 Запоріжжя - Івано-Франківськ, який вирушатиме 28 жовтня та 4 листопада, назад - 29 жовтня і 5 листопада; №728/727 Київ - Харків, який буде відправлятися туди і назад 27 жовтня, 1, 2 листопада; №191/192 Київ - Львів, відправлення туди і назад - 29 жовтня і 5 листопада.

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Крім того, "Укрзалізниця" призначила поїзд №228 Одеса - Львів, який буде відправлятися 28 жовтня та 4 листопада, у зворотному напрямку - 30 жовтня і 6 листопада; №249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, який відправиться зі столиці 28 жовтня і у зворотному напрямку - 30 жовтня; №235 Харків - Ужгород, який буде відправлятися 28 жовтня, 1, 4 листопада і в зворотному напрямку - 30 жовтня, 2, 6 листопада; №209/210 Київ - Миколаїв, який буде відправлятися 28 жовтня, 7 листопада і назад - 27 жовтня, 6 листопада.

У повідомленні наголошується, що квитки на дані потяги можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

"Укрзалізниця" продовжує вивчати попит пасажирів на ж/д перевезення і в разі необхідності буде призначати додаткові поїзди.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" планує з 30 жовтня збільшити кількість вільних у продажу залізничних квитків майже на 3,9 тисячі на добу за рахунок скасування трьох видів броні і зміни розподілу місць за видами продажу.

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