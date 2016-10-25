Волонтери розпочали відновлення закритого залізничного маршруту між Україною та Польщею

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook директор департаменту міжнародного співробітництва та міжнародної технічної допомоги Львівської облдержадміністрації Поліна Лі.

"Відновлення залізничного сполучення Хирів-Добромиль-Нижанковичі-Перемишль дасть новий імпульс для розвитку Старосамбірщини", - написала Лі.

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На польському порталі Wschodnik.pl зазначається, що відновлення маршруту є ініціативою волонтерів з Польщі, які запропонували відновити залізничний рух закинутою більш як 20 років тому колією Перемишль-Мальховіце.

У зв'язку з цим була організована акція "I Biesczadska Siekierezada Kolejowa", у рамках якої добровольці розчищали закинуту колію від дерев, трави та кущів. Згодом, акція отримала широку підтримку як громадськості, так і влади – її партнерами виступили міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Блащак, Міністерство оборони, Прикордонна варта, Державна пожежна охорона, Поліція Польщі та інші організації. Видання зазначає, що транзитний рух Загуж-Хирів-Перемишль стане можливим вже після відкриття контрольного пункту "Нижанковичі-Мальховіце" на українсько-польському кордоні.