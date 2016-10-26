Сервіс онлайн замовлення таксі "Яндекс.Такси" офіційно запрацював в Україні

Після запуску з сервісом працюватимуть 300 автомобілів з 12 київських таксопарків.

Читайте такожGoogle має намір запустити конкурента Über

Як повідомляв УНІАН, за останні кілька місяців в Україні почали працювати відразу кілька онлайн-сервісів для замовлення таксі. Так, наприкінці червня цього року у Києві запрацював словацький сервіс замовлення таксі Hopin. В цей же час у столиці запустили міжнародний онлайн-сервіс для замовлення таксі Uber, дозволяє викликати машину, відслідковувати її переміщення та оплачувати замовлення банківською карткою.

У кінці серпня про свій намір вийти на український ринок повідомили представники ще одного європейського сервісу замовлення таксі - Taxify.

Взимку цього року, після повідомлень в ЗМІ про швидкий запуск сервісу Uber, столичні таксисти вийшли на протест під будівлю КМДА, звинувачуючи столичну владу в лобіюванні інтересів транснаціональних корпорацій.