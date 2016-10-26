На кордоні з Польщею у черзі стоять 770 автомобілів

08:33, 26 жовтня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Станом на 8:00 26 жовтня, у чергах біля пунктів пропусків на кордоні України з Польщею стоять 770 автомобілів.

У чергах застрягли 770 автомобілів / фото: УНІАН

Про це йдеться в повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Зазначається, що черги зберігаються біля пункта пропуску  “Устилуг” - 250, “Рава-Руська” - 250, “Ягодин авто” - 170, “Шегині” - 30, “Угринів” – 70. У пунктах пропуску «Краковець», «Грушів» і «Смільниця» черги відустні.

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Черги на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою відсутні.

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