На кордоні з Польщею у черзі стоять 770 автомобілів

Про це йдеться в повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Зазначається, що черги зберігаються біля пункта пропуску “Устилуг” - 250, “Рава-Руська” - 250, “Ягодин авто” - 170, “Шегині” - 30, “Угринів” – 70. У пунктах пропуску «Краковець», «Грушів» і «Смільниця» черги відустні.

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Черги на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою відсутні.