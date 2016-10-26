"Укрзалізниця" відзвітувала про прибуток: за 9 місяців заробила понад 1,2 мільярда гривень

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України акціонерна компанія «Укрзалізниця» в січні-вересні 2016 року отримала 1,24 млрд грн чистого прибутку за українськими стандартами бухгалтерського обліку (УСБУ), сказано у фінансовому звіті компанії, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Порівняльні дані за аналогічний період минулого року в звіті відсутні, оскільки свою господарську діяльність в якості акціонерної компанії "Укрзалізниця" розпочала 1 грудня минулого року.

Згідно зі звітом, чистий прибуток компанії за вказаний період становив 48,89 млрд грн.

Крім того, у січні-вересні цього року «Укрзалізниця» отримала 4,41 млрд грн валового прибутку і 90,59 млн грн операційного прибутку.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова правління "Укрзалізниці" Войцех Бальчун заявляв, що компанія очікує отримати за підсумками липня-вересня 2016 року чистий збиток у розмірі 990,51 млн грн, а за підсумками року - 4,14 млрд грн чистого збитку.

«Укрзалізниця» завершила 2015 рік зі збитком 16 млрд грн, зумовленим переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют.

У той же час, доходи компанії в 2015 році порівняно з 2014 роком зросли на 10,7 млрд грн (21,6%) і становили 60,1 млрд грн.

Фінансовий план «Укрзалізниці» на 2016 рік передбачає отримання прибутку за підсумками року на рівні 98 млн грн, загальний обсяг доходів заплановано на рівні 78,4 млрд грн, валовий прибуток - 7,9 млрд грн, EBITDA - 26 млрд грн.

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.