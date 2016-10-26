Volkswagen заплатить у США рекордні $14,7 мільярда компенсацій через "дизельний скандал"

Федеральний суд США затвердив мирову угоду Volkswagen з клієнтами і регуляторами, за якою автовиробник виплатить рекордні компенсації на $14,7 млрд за шахрайство з викидами дизельних двигунів, повідомляє Reuters.

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На програму компенсацій та викупу машин у 475 000 власників автомобілів зі сфальсифікованими показниками викидів компанія витратить до $10,033 млрд, ще $4,7 млрд компанія віддасть на програми компенсації шкідливих забруднень та розвитку екологічно чистого транспорту та його інфраструктури. Компанія зможе почати викуп автомобілів в середині листопада.

Загалом, Volkswagen зараз готовий витратити в США до $16,5 млрд на нівелювання наслідків «дизельгейту», в тому числі на виплати дилерам, владі штатів і автовласникам, передають «Ведомости».

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У вересні 2015 року розкрилися махінації компанії з програмним забезпеченням дизельних автомобілів, що маскувало перевищення норми шкідливих викидів під час тестувань. Скандал призвів до відставки гендиректора компанії Мартіна Вінтеркорна і викликав труднощі для діяльності VW по всьому світу. Зараз автовиробник зарезервував $19,5 млрд (17,9 млрд євро) на покриття витрат з усунення наслідків скандалу, нагадує Bloomberg.

Затверджена угода стосується машин з двигунами 2.0 TDI. Автовиробника ще очікують витрати на усунення наслідків фальсифікацій у 85 000 машин з 3-літровими моторами і на штрафи міністерству юстиції США за порушення законів про забруднення повітря. Компанію також чекають судові процеси про додаткові компенсації принаймні в 16 штатах США, що може збільшити її витрати.