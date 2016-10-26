Південна Корея через страйки значно скоротила експорт автомобілів

Експорт автомобілів з Південної Кореї впав на 17,45% в III кварталі 2016 року — до $7,23 млрд проти $8,76 млрд минулого року, повідомляє Yonhap з посиланням на дані Корейської митної служби.

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Причиною зниження експорту південнокорейських автомобілів стало зниження світового попиту і страйки на місцевому виробництві, передає RNS.

Лідер автомобілебудування в Південній Кореї Hyundai Motor протягом III кварталу відвантажив 515 тис. автомобілів, що на 19,4% менше, ніж в аналогічному періоді 2015 року — тоді було відвантажено 639 тис. автомобілів.

«Зниження рівня виробництва автомобілів, що випливає з тривалих страйків в компаніях і уповільнення в глобальній економіці, послабило експорт автомобілів в Південній Кореї. Цьому сприяло також стійке зростання закордонного виробництва», — повідомило відомство.

Члени профспілки Hyundai Motor провели страйк тривалістю кілька місяців, вимагаючи підвищення заробітних плат. Після того, як на початку жовтня співробітники і керівництво досягли угоди, виробництво було відновлено. За час страйку не було вироблено близько 100 тис. автомобілів.