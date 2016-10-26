"Укрзалізниця" з 4 листопада запустить після ремонту двоповерховий поїзд Skoda

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України акціонерна компанія "Укрзалізниця" має намір з 4 листопада після тривалого простою почати експлуатувати пасажирський двоповерховий електропоїзд чеської компанії Skoda за маршрутом, що з'єднує Київ з Харковом, Полтавою і Вінницею.

"З 4 листопада три великих обласних центри: Харків, Полтава та Вінниця отримають нове якісне сполучення зі столицею України - Києвом: на маршруті Харків - Київ - Вінниця пасажири зможуть подорожувати швидкісними двоповерховими поїздами категорії "Інтерсіті", - сказано в повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, даний поїзд №719/720 відправлятиметься щодня, крім вівторків, з Харкова о 5:52 і прибувати до Вінниці о 13:55. У зворотному напрямку поїзд № 720 відправлятиметься о 15:27 і прибуватиме до Харкова о 23:50.

У прес-службі пояснили, що графік руху цього поїзда розроблений таким чином, щоб забезпечити максимально зручний повідомлення мешканцям зазначених міст зі столицею, а велика ємність складу (636 крісел) дозволить забезпечити високий попит на перевезення.

У повідомленні наголошується, що за вищевказаним графіком поїзд курсуватиме до 10 грудня 2016 року, після чого продовжить курсування по новому графіку руху поїздів, який вводиться з 11 грудня 2016 року.

Крім того, для розширення маршрутної мережі "Укрзалізниця" запустить з 3 листопада швидкісний двосистемний поїзд Екр-1 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (Полтавська обл.) № 740/739 Київ - Кривий Ріг - Київ, який курсуватиме щоденно до введення нового графіка руху поїздів на 2016/2017 роки.

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Цей потяг відправлятиметься з Києва о 17:24 і прибуватиме в Кривий Ріг у 22:30, у зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 4 листопада о 06:40 і прибувати до столиці об 11:45. У прес-службі додали, що на шляху прямування поїзд проїде без зупинок.

У повідомленні наголошується, що квитки на дані потяги можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Зазначимо, що 21 жовтня швидкісний поїзд Skoda після проведення планового ремонту здійснив перший рейс з Харкова на Київ.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" планувала до 1 грудня 2015 року і до 1 березня 2016 року після проведення ремонту повернути в експлуатацію два двоповерхових пасажирських потяги чеської компанії Skoda, однак потім ці терміни неодноразово переносилися.

За оцінками компанії, за період простою кожен поїзд не приніс близько 320 млн грн доходу від перевезення пасажирів.