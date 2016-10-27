Toyota відкликає майже шість мільйонів авто через подушки безпеки

Toyota Motor Corp в середу повідомила, що відкликає приблизно 5,8 мільйона автомобілів в Японії і за кордоном через можливу несправність нагнітальних насосів подушок безпеки, вироблених Takata Corp, повідомляє Рейтер.

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Відкликання автомобілів, включаючи Corolla і компактного хетчбека Vitz, який в інших країнах відомий під назвою Toyota Yaris, торкнеться моделей, вироблених в період з травня 2000 року по листопад 2001 року і з квітня 2006 року по грудень 2014 року, повідомила компанія в електронному листі.

Компанія у тому числі відкличе приблизно 1,16 мільйона машин в Японії, близько 820.000 автомобілів, проданих у Китаї, і приблизно 1,47 мільйона - на європейському ринку.