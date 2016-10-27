На кордоні з Польщею у чергах скупчилося 1050 автомобілів – ДПСУ

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, на пункті пропуску "Рава-Руська" проїзду чекає 250 транспортних засобів, на пунктах "Краковець" – 200, "Устилуг" – 160, "Ягодин-авто"– 140, "Угринів" – 90, "Грушів" – 100, "Шегині" – 80, "Смільниця" – 30.

На кордоні з Угорщиною на пункті пропуску "Лужанка" накопичилося 20 автомобілів.

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На кордоні з Словаччиною, Румунією та Молдовою черг немає.

Як повідомляв УНІАН, учора вранці в чергах на українсько-польському кордоні стояли 770 автомобілів.