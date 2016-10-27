Україна оштрафувала російські авіакомпанії на 721 мільйон гривень за польоти до Криму

Україна нарахувала російським авіакомпаніям, що здійснювали польоти до окупованого Криму, штрафів на суму 721,236 млн грн.

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Про це УНІАН повідомили в Державній авіаційній службі України (Державіаслужба).

"Лише після анексії Криму Російською Федерацією Україна нарахувала російським авіакомпаніям, які порушували українське законодавство і здійснювали польоти в окупований Крим, 721,236 млн грн штрафів", - повідомили в Державіаслужбі, додавши, що за порушення заборони на польоти до Криму винесено понад 5 тис. постанов.

Також, представники відомства, коментуючи інформацію про запуск щоденних рейсів російською авіакомпанією "Аерофлот" за маршрутом Сочі - Сімферополь, повідомили, що стосовно даної авіакомпанії відкрито понад 1 тис. судових справ для стягнення штрафів.

Разом з тим, представники Державіаслужби повідомили, що поки ці заходи не сприяють сплаті штрафів російськими авіакомпаніями.

"Поки вони нічого не сплатили, ні копійки", - резюмували в Державіаслужбі.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Російською Федерацією в березні 2014 року Державіаслужба України прийняла рішення про заборону всіх польотів над кримським півостровом. Пізніше Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила контроль української авіавлади над кримським авіаційним простором.

У травні цього року суд визнав законним штраф Державіаслужби російській авіакомпанії "Аерофлот" на 7,7 млн грн за польоти до Криму.

Крім заборони на авіаперельоти, українська влада також закрила для міжнародного судноплавства кримські морські порти, було припинено залізничне і автобусне сполучення.