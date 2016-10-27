"Укрзалізниця" планує 2017 року закупити майже 7 тисяч вантажних вагонів

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України акціонерна компанія "Укрзалізниця" планує у 2017 році придбати майже 3,6 тисячі вагонів за кошти Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), а в цілому поповнити парк на 6,6 тисяч вантажних піввагонів.

Про це повідомив член правління компанії Іренеуш Василевський в інтерв'ю для всеукраїнської транспортної газети "Магістраль".

"До кінця жовтня наші заводи випустять перші з 370 вагонів, які повинні бути побудовані до кінця цього року. Крім того, оголошено вісім тендерів на суму майже 1 мільярд гривень. За трьома торгах було подано менше ніж дві заявки, тому їх скасували, а по решті тендерів на придбання 650 вагонів на очікувану суму 635,7 мільйона гривень днями вже буде визначений переможець", - розповів Василевський, додавши, що в проекті фінансового плану компанії на 2017 рік також передбачено проведення тендерів на закупівлю чотирьох швидкісних поїздів локомотивної тяги.

За оцінками члена правління "Укрзалізниці", зношеність рухомого складу досягла понад 91%. З 1992 року і по сьогоднішній день компанія закупила понад 25,5 тисячі вантажних вагонів, а списала майже 171 тисячу, що майже в 7 разів більше, ніж було куплено.

"Вперше за багато років ми відновимо понад 30 тисяч вагонів, а на наступний рік у планах відремонтувати ще 21 тисяч... На сьогоднішній день нам не вистачає майже 100 локомотивів і близько 9 тисяч вагонів. Особливо гостро стоїть питання з тепловозами", - зазначив Василевський.

За його даними, залізничники в першому півріччі 2016 року відновили 24 локомотива за майже 160 мільйонів гривень, а у другому півріччі планується відремонтувати 102 локомотива.

Крім того, згідно з проектом фінансового плану "Укрзалізниці" на 2017 рік планується провести капітально-відновлювальний ремонт на підзвітних компанії профільних ж/д заводах 218 машин, а в умовах депо – 7 електровозів і 4 тепловозів.

"Зазначу, що термін окупності інвестицій у нові локомотиви досить великий – більше 15 років. Тому ми будемо активно залучати зовнішні запозичення. У пасажирському сегменті акцент буде робитися на закупівлі швидкісних поїздів локомотивної тяги, а також рейкових автобусів", – додав Василевський.

Також він повідомив, що відтепер списання вагонів буде відбуватися не у відповідності з нормативними термінами служби, а за результатами оцінки їх реального технічного стану, як це відбувається в країнах Євросоюзу.

Член правління компанії також повідомив, що зараз на фінальному етапі знаходиться розробка стратегії розвитку "Укрзалізниці", одним з елементів якої є плани по оновленню рухомого і тягового складу, а сама стратегія повинна бути затверджена правлінням підприємства протягом місяця.

Читайте також"Укрзалізниця" з 4 листопада запустить після ремонту двоповерховий поїзд Skoda

Як повідомляв УНІАН, раніше Українська зернова асоціація (УЗА) поскаржилася на недостатню кількість наявних у розпорядженні "Укрзалізниці" вагонів-зерновозів для здійснення перевезень зернових ж/д транспортом у піковий період експорту.

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) оцінила дефіцит вагонного парку для ж/д перевезень зернових вантажів приблизно в 2,5-3 тисячі вагонів на добу, внаслідок чого план таких перевезень на ринку виконується лише на 42%. За даними ДПЗКУ, дефіцит зерновозів призвів до того, що на кінець жовтня корпорації не вистачає вагонів для перевезення близько 200 тисяч тонн зерна, що може привести до зриву термінів зовнішніх контрактів і ставить під загрозу виконання державних експортних програм в цілому.

Крім того, в кінці вересня міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив про проблеми з доставкою вугілля на склади теплоелектростанцій у зв'язку з нестачею вагонів (близько 1,3 тисячі штук), які повинна забезпечити "Укрзалізниця".