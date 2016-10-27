Українське Дунайське пароплавство скоротило прибуток майже на 45%

Національний перевізник вантажів і пасажирів в Дунайському басейні Українське Дунайське пароплавство (УДП, р. Ізмаїл, Одеська обл.) у січні-вересні 2016 року скоротило чистий прибуток в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 44,4% - до 19,67 мільйона гривень з 35,39 мільйона гривень.

Про це йдеться в звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, чистий прибуток компанії за дев'ять місяців поточного року збільшився на 6,2% - до 451,19 мільйона гривень.

Крім того, у січні-вересні цього року пароплавство скоротив валовий прибуток на 10,6% - до 53,98 мільйона гривень, а операційний прибуток також скоротило в 5,8 разів - до 2,55 мільйона гривень.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство інфраструктури України затвердило проект фінансового плану Українського Дунайського пароплавства з очікуваною чистим прибутком у розмірі 23,7 мільйона гривень.

За підсумками 2015 року УДП збільшило прибуток порівняно з 2014 роком у 2,7 рази - до 22,93 мільйона гривень.

У січні-серпні поточного року пароплавство скоротило обсяг перевезень вантажів порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 6,1% - до 1,49 мільйона тонн з 1,59 мільйона тонн.

Українське Дунайське пароплавство - національний перевізник вантажів і пасажирів в Дунайському басейні і одне з найбільших транспортних підприємств в Європі. Компанія здійснює близько 25% транспортних перевезень по Дунаю. Флот компанії налічує кілька сотень самохідних і несамохідних річкових суден, а також морські судна дедвейтом 3-5 тисяч тонн: шість суховантажів, один нафтоналивний танкер.