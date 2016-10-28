На кордоні з Польщею в чергах застрягло понад 1200 авто

У чергах до пропускних пунктів на кордоні України з Польщею стоять 1220 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці в Facebook.

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Станом на 8:00 п'ятниці, 28 жовтня, найбільша черга спостерігається в ПП "Рава-Руська" – 300 автомобілів. У пункті "Устилуг" очікують оформлення 220 авто, "Краковець" - 200, "Шегині" - 120, "Угринів" - 110, "Грушів" та "Смільниця" - по 100. Крім того, у ПП "Ягодин-авто" своєї черги чекають 70 автомобілів.

На кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою черг біля пунктів пропуску немає.