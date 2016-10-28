Угорщина готова інвестувати 50 мільйонів євро в будівництво двох доріг на Закарпатті

Угорщина готова інвестувати 50 мільйонів євро в будівництво об'їзної дороги навколо міста Берегове в Закарпатській області та дороги, яка з'єднає Берегово і Мукачево.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Климкиным.

"В інтересах Угорщини і України, щоб була побудована об'їзна дорога навколо Берегово та дорога, яка сполучатиме Берегово і Мукачево. Угорщина готова надати в рамках проекту 50 мільйонів євро для того, щоб ці два проекти були реалізовані", - сказав Сійярто.

У свою чергу Клімкін зазначив, що під час сьогоднішніх переговорів сторони погодили часові рамки реалізації п'яти інфраструктурних проектів в Закарпатті.

"Петер сьогодні привіз дуже радісну новину: ми будемо починати інвестиції в один з головних проектів — об'їзна дорога навколо Берегово та дорога, яка веде до кордону, що збільшить і кількість робочих місць, та інфраструктурну мережу", - сказав Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року Закарпатська облрада звернулася до уряду з проханням виділити кошти на продовження будівництва об'їзної дороги навколо міста Берегово.

Будівництво цієї автодороги протяжністю 14,7 км і вартістю 149 мільйонів гривень було розпочато у 2005 році. На сьогоднішній день на об'єкті тільки частково виконані роботи на суму 25,1 мільйона гривень. У 2012 році були розпочаті роботи з коригування проекту. Проіндексована вартість робіт цінами до грудня 2015 року склала 510 мільйонів гривень.

Замовником робіт є Державна фіскальна служба України, виконуються роботи в рамках програми прикордонного співробітництва "Європейський інструмент сусідства та партнерства в рамках проекту "Ефективна і безпечна кордон між Угорщиною та Україною".