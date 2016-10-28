Між Києвом та Львовом на листопад запустять додатковий швидкісний поїзд

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України акціонерна компанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила додатковий швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" №745/746 за маршрутом Київ - Львів - Київ, який почне курсувати з 3 листопада.

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У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що цей поїзд курсуватиме з Києва та Львова 3, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 листопада і відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 14:20, а прибуватиме до Львова о 19:45 (3 і 4 листопада), а в інші дні – у 19:38, роблячи зупинку на станції Коростень.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме у вищевказані дні о 22:36 і прибуватиме до столиці о 4:56 з зупинкою на станції Коростень.

За даними прес-служби, крім цього поїзда, у львівському напрямку щодня курсують інші швидкісні поїзди "Інтерсіті+": №743/744 Дарниця, Київ – Львів – Київ, Дарниця та №741/742 Дарниця, Київ – Трускавець – Київ, Дарниця.

У повідомленні відзначається, що квитки на цей поїзд можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила на період осінніх шкільних канікул з 27 жовтня по 7 листопада 12 додаткових поїздів.

Крім того, «Укрзалізниця» з 4 листопада після тривалого простою почне експлуатувати пасажирський двоповерховий електропоїзд чеської компанії Skoda за маршрутом Харків - Вінниця через Київ і Полтаву.

"Укрзалізниця" планує з 30 жовтня збільшити кількість вільних у продажу залізничних квитків майже на 3,9 тис. на добу за рахунок скасування трьох видів броні та зміни розподілу місць за видами продажу.