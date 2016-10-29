На кордоні з Польщею в чергах у пункти пропуску стоять більше 1300 автомобілів

Сьогодні вранці на кордоні з Польщею у чергах у пункти пропуску стоять 1370 автомобілів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

Так, у пункті пропуску “Рава-Руська” очікують оформлення 300 автомобілів, “Устилуг” - – 250, “Краковець” – 200, “Ягодин авто” – 190, “Угринів” – 150, “Шегині” – 120, “Грушів” –100, “Смільниця” –60.

У пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою черг немає, запевняють прикордонники.

Нагадаємо, вчора, 28 жовтня на кордоні з Польщею у чергах стояли 1200 автомобілів. Найбільша черга теж спостерігалась у ПП «Рава-Руська».