На кордоні з Польщею у чергах стоять понад 700 автомобілів - ДПСУ
00:45, 31 жовтня 2016Транспорт/Звя'зок
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У чергах до пунктів пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 30 жовтня перебувають 720 автомобілів.
Найбільша черга зафіксована у пункті пропуску "Краковець" / фото: УНІАН
Про це повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби в Facebook.
Найбільші черги зафіксовано у пунктах пропуску "Краковець" (250 автомобілів), "Устилуг" (200 авто), і "Рава-Руська" (150).
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На пунктах пропуску "Угринів" - 70 автомобілів, "Ягодин авто" - 50.
Перед пунктами пропуску "Шегині", "Грушів" і "Смільниця" черг немає.
Черг не зафіксовано також і в пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною і Румунією.
Як повідомляв УНІАН, раніше посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло висловився за збільшення пунктів пропуску на українсько-польському кордоні задля зменшення черг.
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