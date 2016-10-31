"Укравтодор" хоче впровадити корейську систему управління будівництвом

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує впровадити корейську систему управління будівництвом, щоб забезпечити прозорість процесу.

Про це повідомив проектний менеджер Prozorro Олексій Соболєв на своїй сторінці в Facebook.

"Таку систему будемо будувати в Україні! Корейці надали дуже докладні документи по тому, як система працює, і тепер ми шукаємо людей, які можуть написати ТЗ (технічне завдання – УНІАН) на основі цих документів для пілотного впровадження в "Укравтодорі", – написав Він.

При цьому конкурс на написання ТЗ проводить ініціатива щодо прозорості будівництва CoST, оцінює максимальну вартість розробки технічного завдання до 510 тисяч гривень.

Читайте такожУгорщина готова інвестувати 50 мільйонів євро в будівництво двох доріг на Закарпатті

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів призначив екс-міністра транспорту Польщі Славоміра Новака головою Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів розраховує поточного року направити близько 18-19 мільярдів гривень на ремонт і будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення.

В цілому поточного року уряд планував відремонтувати та побудувати 1700 км доріг, що становить близько 10% протяжності всіх автомобільних трас нашої країни.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.