"АвтоВАЗ" з початку року збільшив збиток більш ніж вдвічі

За дев'ять місяців поточного року чистий збиток "Автовазу" за МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності) зріс до 540,5 мільйона доларів, збільшившись майже в 2,2 рази, повідомляє Росбалт.

"Виручка компанії за цей час становить 2,074 мільярда доларів (минулого року цей показник становить 2,085 мільярда доларів)", - йдеться в повідомленні.

В цілому за підсумками 2015 року "АвтоВАЗ" зазнав збитків у розмірі 1,76 мільярда доларів, виручка скоротилася на 8% до 2,8 мільярда доларів, наголошується в звіті компанії.

Читайте такожРосійський "АвтоВАЗ" все більше занурюється в кризу: знову заявив про припинення складання машин

Як повідомляв УНІАН, 2015 рік виявився досить складним для російських автовиробників. Продажі впали, а витрати підприємств виросли із-за курсу валют і підвищення закупівельних цін на автокомпоненти. Тільки за січень-вересень 2015 року продажі LADA на внутрішньому ринку впали на 28,3% при загальному падінні російського авторинку на 33,5%.

Чистий збиток групи "АвтоВАЗ" за дев'ять місяців зріс в 1,8 рази - 150 мільйонів доларів, а виручка за звітний період знизилася на 7,7% - до 1,99 мільярда доларів. Основні напрямки оздоровлення "Автовазу" та адаптації до існуючих ринкових умов були озвучені на засіданні ради директорів 30 листопада 2015 року.

У їх числі - оптимізація виробничих ліній, соціальні програми підтримки добровільного відходу на пенсію і введення особливих умов роботи.