Будівництво в Одесі нової злітно-посадкової смуги обійдеться в 1,6 млрд гривень - мерія

Про це сьогодні, 31 жовтня, на апаратній нараді повідомив міський голова Геннадій Труханов.

Мер розповів, що обговорював питання фінансування з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом і міністром транспорту Андрієм Пивоварським. На його думку, Одеса має хороші перспективи для реалізації проекту.

А вже в другій половині дня в приміщенні одеського аеропорту відбулося перше розширене нарада під керівництвом Одеського міського голови Геннадія Труханова з питань будівництва злітно-посадкової смуги. Нагадаємо, що на останній сесії міськради одеська мерія повернула аеропорт у комунальну власність міста.

На нараді були вироблена дорожня карта дій, яка дозволить приступити до робіт вже найближчим часом

Відзначимо, що нова злітно-посадкова смуга буде побудована поряд зі старою. Вартість проекту – близько 1,6 млрд грн. Крім покриття, передбачається установка сучасного устаткування, яке дозволить приймати борти навіть у несприятливих погодних умовах.