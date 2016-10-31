Будівництво в Одесі нової злітно-посадкової смуги обійдеться в 1,6 млрд гривень - мерія
Одеська мерія впритул наблизилася до отримання державного фінансування на будівництво нової злітно-посадкової смуги.
Про це сьогодні, 31 жовтня, на апаратній нараді повідомив міський голова Геннадій Труханов.
Мер розповів, що обговорював питання фінансування з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом і міністром транспорту Андрієм Пивоварським. На його думку, Одеса має хороші перспективи для реалізації проекту.
А вже в другій половині дня в приміщенні одеського аеропорту відбулося перше розширене нарада під керівництвом Одеського міського голови Геннадія Труханова з питань будівництва злітно-посадкової смуги. Нагадаємо, що на останній сесії міськради одеська мерія повернула аеропорт у комунальну власність міста.
На нараді були вироблена дорожня карта дій, яка дозволить приступити до робіт вже найближчим часом
Відзначимо, що нова злітно-посадкова смуга буде побудована поряд зі старою. Вартість проекту – близько 1,6 млрд грн. Крім покриття, передбачається установка сучасного устаткування, яке дозволить приймати борти навіть у несприятливих погодних умовах.