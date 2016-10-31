Одеса сподівається отримати перші 150 мільйонів гривень на нову злітно-посадкову смугу до кінця року

Як передає кореспондент УНІАН, про це Труханов повідомив сьогодні під час апаратної наради.

За його словами, він телефоном обговорював майбутнє будівництво з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом та міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.

«Ми проговорювали питання виділення коштів, як вони будуть виділятися, і коли ми зможемо приступити до цього одного з найважливіших напрямків... Це як ніколи близько до реалізації. У цьому році з державного бюджету ми маємо отримати перші 150 млн грн», - сказав Труханов.

Загалом на нову ЗПС, за даними мера, потрібно 1,5-1,6 млрд грн. Планується, що вона буде побудована поряд з діючою ЗПС.

«У разі реалізації проекту, ми отримаємо нову злітно-посадкову смугу з сучасним навігаційним обладнанням, що дозволить наш аеропорт зробити практично всепогодним», - підкреслив Труханов.

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Одеська міська рада вирішила повернути у власність міста міжнародний аеропорт «Одеса». Депутати підтримали два питання - вихід міськради зі складу ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» та повернення у комунальну власність майна, яке раніше було передано у користування ТОВ. Останнє було створено влітку 2011 року двома структурами - комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт «Одеса» і ТОВ " Odessa Airport Development.

14 серпня 2014 року директор ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» Віталій Портянко заявляв, що аеропорт планує розпочати будівництво нової штучної злітно-посадкової смуги (ШЗПС) восени 2014 року. Передбачалося, що роботи триватимуть 24 місяці. Повідомлялося, що нова злітно-посадкова смуга матиме аналогічну старій довжину - 2,8 тис. метрів і дещо меншу ширину – 45 метрів замість 56. Але при цьому несуча спроможність покриття збільшиться удвічі.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії і Африки.