"Антонов" покаже свої літаки на міжнародній авіавиставці в Китаї

Державне підприємство «Антонов» представить свою продукцію і програми кооперації в рамках одного з найбільших у південно-східній Азії авіасалонів China Air Show'2016, який пройде 1-6 листопада в місті Чжухай (КНР).

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Як повідомили в прес-службі «Антонов», українські авіабудівники представлять стендові моделі літаків Ан-178, Ан-132 і Ан-158, а також проведуть низку зустрічей з метою розширити спектр співробітництва між Україною і Китаєм в авіаційній сфері.

Як зазначили на підприємстві, співпраця з Китаєм є однією з пріоритетних, і на поточний момент «Антонов» розробляє відразу кілька спільних з китайськими партнерами програм. «Їх основу становить використання транспортного літака Ан-178, а також використання найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня поточного року «Антонов» і китайська компанія Aerospace Industry Corporation of China підписали рамкову угоду про співпрацю, зокрема за проектом добудови літака Ан-225, а також про можливості розгорнути серійне виробництво Ан-225 на території Китаю. Обсяг виробництва і терміни його запуску на даний момент обговорюються. Розробку проектної документації на добудову другого екземпляра Ан-225 «Мрія» планували завершити до кінця року.

Держпідприємство «Антонов» - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.