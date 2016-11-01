В Україні зріс продаж нових легкових автомобілів

Продаж нових легкових автомобілів в Україні в жовтні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 8% - до 5,63 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

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Як відзначили представники асоціації, продаж в цьому сегменті авторинку був одним з найнижчих із початку поточного року.

Згідно з даними "Укравтопрому", лідером за обсягом продажів минулого місяця стала Toyota. Жовтневі продажі цього бренду в Україні становили 777 нових легкових авто, що на 50% більше за торішній результат жовтня.

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Другу позицію на ринку зайняв французький бренд Renault. За підсумками жовтня було продано 729 автомобілів цього бренду, що на 31% більше за торішній показник.

Третьою маркою за популярністю в українців минулого місяця стала Skoda. Продаж автомобілів цієї марки зріс на 50% - до 431 одиниць.

Як повідомляв УНІАН, у вересні ринок нових легкових автомобілів зріс на 32% - до 5,771 тис.

За підсумками 2015 року продаж нових легкових автомобілів в Україні скоротився вдвічі – до 46,6 тис. штук. За прогнозами експертів, продажі легкових авто в 2016 році зростуть на чверть і становитимуть близько 60 тис. штук.