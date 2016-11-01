Україна 10 листопада проведе консультації з Росією в рамках СОТ щодо обмеження транзиту

Україна 10 листопада проведе консультації в рамках Світової організації торгівлі з Росією щодо обмеження транзиту до країн Центральної Азії, повідомила торговий представник України Наталія Микольська на брифінгу в Києві.

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«У нас на сьогодні є запит (до СОТ - УНІАН), пов'язаний з вагонами і залізничним обладнанням. Другий запит - щодо обмежень транзиту, стосовно якого у нас пройдуть консультації 10 листопада з Російською Федерацією», - сказала вона.

За словами Микольської, Україна готує третій позов до СОТ до РФ за фактом обмеження російськими регуляторами імпорту деяких видів української продовольчої продукції, однак не планує подавати позови щодо продовольчого ембарго, запровадженого в РФ.

«Третій позов, який ми готуємо, стосується обмежень імпорту до Російської Федерації деяких продовольчих товарів походженням з України. Коли ми говоримо про обмеження, то маємо на увазі обмеження Держпродспоживстандарту РФ, або їх фітосанітарних і ветеринарних служб, які стосуються або якості нашої продукції, або упаковки, або її відповідності іншим нормам законодавства», - підкреслила торгпред.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Україна в рамках своєї участі у Світовій організації торгівлі почала процедуру оскарження рішення уряду РФ про запровадження ембарго на транзит українських товарів з російської території в напрямку третіх країн.

Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом повідомила, що Європейський Союз направив до Світової організації торгівлі СОТ) офіційного листа про намір приєднатися як третя сторона до позовів, поданих Україною до СОТ проти торговельних і транзитних обмежень з боку Російської Федерації.

Росія відмовилася включити Європейський Союз як третю сторону в спір у рамках Світової організації торгівлі щодо блокування РФ українського транзиту, проте не зможе цього зробити на наступних етапах розгляду справи.

Свою позицію Україна вже представляла на Генеральній раді СОТ 24 лютого і 27 липня поточного року, а також на засіданнях відповідних комітетів СОТ. Причому аргументи української сторони підтримали делегації Канади, США, ЄС, Японії, Австралії, Швейцарії, Кореї й Туреччини.

Взаємні торговельні обмеження між Україною і Росією були запроваджені в січні поточного року через те, що між Україною і ЄС набув чинності режим вільної торгівлі. Взимку було значно обмежено експорт українських товарів до Росії, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України до Росії. У липні Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів через свою територію в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану.