Україна домовилася з Угорщиною про збільшення дозволів на вантажоперевезення

Україна та Угорщина домовилися про збільшення пакету дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень між країнами для українських перевізників.

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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон, відповідна домовленість була досягнута під час зустрічі з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ угорської республіки Петером Сійярто.

"Хочу також підкреслити, що була досягнута домовленість про збільшення квоти дозволів для українських перевізників. Це дасть можливість оживити наші зовнішньоекономічні відносини", - повідомив він.

При цьому, про яку кількість дозволів йде мова, Кістіон не уточнив.

Також він додав, що під час переговорів сторони домовилися про модернізацію загальних інфраструктурних об'єктів, зокрема, модернізації прикордонних пунктів пропуску та прикордонних доріг.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Угорщина відмовила Україні в наданні необхідного пакету дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2016 рік. Угорська сторона надала всього 6,5 дозволів при запитуваних 45 тис.

Раніше у Мінінфраструктури повідомили, що міністерство буде видавати дозволи Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) на виконання міжнародних автоперевезень з урахуванням частоти перетину кордону перевізниками.