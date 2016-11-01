Омелян - Бальчуну: потрібно прискорити реформи в "Укрзалізниці" і зосередитися на роботі, а не на піарі

Керівникові акціонерної компанії «Укрзалізниця» Войцеху Бальчуну, призначеного на цю посаду в червні цього року, необхідно прискорити проведення реформ у компанії і зосередитися на роботі, а не на піарі.

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Про це кореспонденту УНІАН сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян, відповідаючи на питання про те, як міністерство оцінює роботу керівництва «Укрзалізниці».

«Я не готовий сказати, що я повністю не задоволений роботою польської команди в «Укрзалізниці». Але, звичайно, є питання щодо швидкості впровадження реформ, я волів би, аби концентрація була на роботі, а не на піарі», - сказав він.

Міністр також додав, що реформування «Укрзалізниці» відстає за кількома напрямами.

«У нас є гарні презентації, але немає локомотивів. Фінансовий стан, коли ми передавали «Укрзалізницю», був більш ніж задовільним. На рахунках було понад 5 млрд грн. Проблема була в тому, що в перші півроку замість того, щоб займатися «довговходженням», приступати одразу до роботи», - сказав Омелян, додавши, що програми розвитку компанії, підготовлені Бальчуном, «далекі від досконалості» і «не відповідають духу європейської компанії».

Він також зазначив, що думку про низьку ефективність реформ в «Укрзалізниці» поділяють і іноземні експерти.

При цьому, відповідаючи на питання про те, чи розглядається можливість чергової зміни керівництва «Укрзалізниці», міністр сказав: «Якщо він буде ефективним менеджером, то я з задоволенням підтримаю. Я хочу бачити, що це двостороннє бажання».

Варто відзначити, що в інтерв'ю одному зі ЗМІ Бальчун заявив, що останнім часом відносини між керівництвом «Укрзалізниці», призначеним навесні цього року, і Мінінфраструктури стали напруженими. За його словами, керівник міністерства неодноразово висловлював невдоволення його роботою на посаді керівника «Укрзалізниці».