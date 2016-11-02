Верховній Раді пропонується розглянути близько 20 "транспортних" законопроектів - Омелян

Про це в ефірі "5 каналу" заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Ми пропонуємо близько 20 (законопроектів - ред.). Ключові напрямки – це автодорожні (створення дорожнього фонду)... Це децентралізація "Укравтодору" (розподіл на дороги державного значення і передачі їх на місцевий рівень з відповідним фінансуванням з дорожнього фонду), це ваговий контроль, штрафи за перевантаження будуть суворо підсилені... Інший блок – це морський, ми хочемо відродити Дніпро і Південний Буг як головні артерії і повернути вантаж на них. Це найкращий, найдешевший і найекологічніший вид транспорту для перевезення", - розповів Омелян.

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Також він повідомив, що буде запропоновано спростити порядок надання ліцензії та здешевити послуги таксі.

"Закон про таксі... Ми хочемо спростити порядок отримання ліцензій, здешевити ці послуги, окрім цього підвищити вимоги до безпеки і комфорту пасажирів", - зазначив міністр.

Окрім цього Омелян висловив сподівання, що буде розглянутий і прийнятий закон про залізничний транспорт. "Зараз над цим наполегливо працюємо з транспортним комітетом, бо насправді, українська залізниця не була реформованою впродовж десятиліть", - повідомив міністр.