У чергах на кордоні з Польщею стоять майже півтисячі авто
09:58, 02 листопада 2016Транспорт/Звя'зок
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У черзі перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 08:00 простоює 470 автомобілів.
Найбільші черги у ПП "Шегині" / фото: УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Найбільші черги зафіксовано у пунктах пропуску «Шегині» - 180 авто та «Рава-Руська» - 100 автомобілів. В черзі до ПП «Смілиця» - 70 транспортних засобів, «Краковець» - 60, «Грушів» - 60.
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У пунктах пропуску із Словаччиною, Румунією та Молдовою черг немає.
А от у ПП «Тиса» на кордоні з Угорщиною в черзі чекають 20 автомобілів.
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