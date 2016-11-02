У чергах на кордоні з Польщею стоять майже півтисячі авто

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Найбільші черги зафіксовано у пунктах пропуску «Шегині» - 180 авто та «Рава-Руська» - 100 автомобілів. В черзі до ПП «Смілиця» - 70 транспортних засобів, «Краковець» - 60, «Грушів» - 60.

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У пунктах пропуску із Словаччиною, Румунією та Молдовою черг немає.

А от у ПП «Тиса» на кордоні з Угорщиною в черзі чекають 20 автомобілів.