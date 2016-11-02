Гройсман подякував Бальчуну за роботу в "Укрзалізниці" та пообіцяв підтримку

Уряд України має надати повну політичну підтримку новому менеджменту «Укрзалізниці», який стикається із саботажем всередині компанії, завищеними цінами посередників при проведенні закупівель та іншими видами тиску.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів у середу.

«Наше завдання сьогодні – надати повну політичну підтримку менеджменту компанії. А ми судитимемо лише за результатами вашої діяльності. Попрацюєте цей рік, відзвітуєте за фактично виконану роботу, і тоді уряд даватиме оцінку, справилися ви чи не справилися. На сьогодні хочу подякувати вам (голові «Укрзалізниці» Войцеху Бальчуну – УНІАН) за роботу й за те, що ви не зламалися перед обличчям таких викликів», – сказав він.

При цьому глава уряду зазначив, що керівництво держкомпанії працює у вкрай важких умовах, що включають фінансові проблеми, саботаж і злодійство.

«Сьогодні виклик перед новим менеджментом стоїть досить серйозний. Оскільки внутрішній саботаж, про який ми знаємо, і багато інших перешкод, про які ми знаємо, не дозволяють швидко й ефективно приймати рішення. Ремонти вагонів не проводилися, пальне втридорога, запчастини втридорога, тисячі контрактів із посередниками, мільярди поза «Укрзалізницею». Що громадянам країни? Брудні вагони, неможливість придбати квитки й усе інше, а виробникам – неможливість перевозити вантажі по країні», – сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що керівнику акціонерної компанії «Укрзалізниця» Войцеху Бальчуну, призначеному на цю посаду в червні поточного року, необхідно прискорити проведення реформ у компанії й зосередитися на роботі, а не на піарі.

В інтерв'ю одному зі ЗМІ Бальчун заявив, що останнім часом відносини між керівництвом «Укрзалізниці», призначеним навесні цього року, і Мінінфраструктури стали напруженими. За його словами, очільник міністерства неодноразово висловлював невдоволення його роботою на посаді керівника «Укрзалізниці».