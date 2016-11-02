В МІУ вважають засідання АМКУ по скандальному тендеру в "Южному" формальністю

Засідання Антимонопольного комітету України, на якому буде розглянута скарга одного з учасників скандального тендеру в морському порту "Южний" є формальністю, - вважає міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Формально у нас є стадія розгляду цього питання в Антимонопольному комітеті. Перший розгляд призначено на 3 листопада. Варто відзначити, що обсяг документації - понад 6000 сторінок. Є підозри, що на першому засіданні рішення прийнято не буде. Буде затягнута епопея", - сказав міністр.

За його словами, в уряду накопичилося багато питань до Адміністрації морських портів України, а також до Антимонопольного комітету з приводу невиконання важливих урядових доручень. З цього приводу Кабінет міністрів проведе окреме засідання.

"З цією метою ми збираємося на засідання, щоб розставити всі крапки над "і". Сьогодні ми маємо незрозумілу позицію Антимонопольного комітету та з інших важливих доручень, які давав не тільки прем'єр-міністр, але і Президент. Я думаю після обговорень, ми зможемо детальніше все пояснити", - зазначив Омелян.

Перспективу проведення повторного тендеру на днопоглиблення міністр інфраструктури змалював до 2020 року. На його думку, процес затягнеться також з причини можливої передачі порти в концесію.

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"Питання тендеру та його реалізації в порту "Южний" - це перспектива, в кращому разі, до 2020 року. Перша стадія - це прийняття нового Закону "Про концесії" наступного року. Потім підготовка техніко-економічного обґрунтування, всієї необхідної бази для концесійних торгів. Порт "Південний" - фактично найбільший актив держави. Тому все має проходити максимально акуратно", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 21 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив АМПУ скасувати скандальний тендер на днопоглиблювальні роботи в морському порту "Южному", в ході підготовки якого розкрилися гучні корупційні факти. АМПУ не відреагувала на доручення глави уряду, пославшись на намір виконати рішення Антимонопольного комітету з даного питання. Відповідну заяву АМПУ опублікувала на своїй офіційній веб-сторінці.

Учасники тендеру, зокрема, голландська компанія "Ван Оорд Україна", яка ініціювала розслідування, назвала саботажем невиконання доручення голови КМУ і заявила про готовність розкрити нові факти зловживань АМПУ в ході прес-конференції запланованої 2 листопада в інформагентстві УКРІНФОРМ.