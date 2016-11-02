Профі замість чиновників: Гройсман доручив призначити нову наглядову раду "Укрзалізниці"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу доручив швидко провести відбір і призначити новий професійний наглядова рада державної акціонерної компанії "Укрзалізниця", який зможе оперативно і якісно затверджувати необхідні управлінські рішення.

"Те, що я побачив (звіт про роботу голови "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна і плани компанії на майбутнє – УНІАН) – це модернізація вагонів, впровадження Prozorro, зміна системи закупівель палива, яке закуповують на мільярди щороку. Це те, що дасть можливість зробити компанію прозорою, вивести її в чемпіони. Для цього нам необхідно посилити менеджмент, дати їм можливість розвиватися, швидко змінити спостережну раду на незалежну", – сказав прем'єр-міністр.

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За словами Гройсмана, чинна наглядова рада держкомпанії не в стані приймати професійні рішення, оскільки складається з чиновників.

"Незалежна наглядова рада дає професійну оцінку того, як працює менеджмент, та вносить пропозиції змінювати менеджмент, призначати менеджмент. Я Бальчуна побачив, коли він був обраний ще попереднім урядом як кандидат на посаду голови "Укрзалізниці"... Корпоратизація важлива тоді, коли є незалежна наглядова рада, а не спостережна рада з чиновників. Що вони розуміють? Чиновникам потрібно займатися державним управлінням", - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що Кабінет міністрів України має намір змінити нинішній склад наглядової ради Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" та ввести до її складу незалежних фахівців.