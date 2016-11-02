Голова "Укрзалізниці" заявив про саботаж реформ на всіх рівнях компанії

Глава акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцех Бальчун заявив про саботаж ініціатив з реформування підприємства на всіх рівнях компанії.

Про це він сказав в ході засідання уряду, на якому презентував звіт про поточний стан "Укрзалізниці", а також про результати своєї роботи на чолі компанії.

"Укрзалізницю" ми отримали в дуже поганому стані. Є багато патологій, для боротьби з якими потрібно багато часу і відваги. Тому що боротьба з саботажем – це непросте завдання. Це не "Укрзалізниця" часів Кирпи, коли одна людина могла вирішувати всі питання. Це нормальна корпорація, в якій рішення приймаються правлінням", - сказав він.

За словами Бальчуна, компанія спеціально програвала судові справи, через АМКУ блокувалися тендери, всі закупівлі виконувались через посередників, які накручували ціни в десятки разів.

"Ми використали весь паливний резерв і в найгірші моменти з-за затримок по тендерам у нас запас складав всього один день. З постачальниками палива підписувалися договори позики палива зі штрафними санкціями за неповернення з 1% в день, тобто 365% в рік. Я не стикався з таким ніколи", - сказав Бальчун.

Він також додав, що критичною залишається ситуація з поставками електроенергії.

Крім того, за його словами, крім "стандартних порушень в сфері закупівель "Укрзалізниця" отримувала додаткові збитки із-за неефективного управління активами.

"Один з поїздів Skoda, який був куплений на Євро-2012, стояв у хорошому стані і не використовувався. Непрацюючі системи кондиціонування в літній період з-за того, що не були вчасно організовані тендери. Бруд і антисанітарія в поїздах, не виконуються плани ремонту, відсутність запчастин і постільної білизни на порожніх складах", - сказав Бальчун.

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Також, за його даними, на балансі "Укрзалізниці" перебувають два залізничних пороми, які стояли півтора року без діла, а компанія платила за їх утримання 1,5 мільйона гривень. При цьому він додав, що, згідно з планами, один з поромів почне працювати вже в січні.

"Ми знаємо про факти торгівлі посадами, про корупцію я постійно кажу, був страйк "Донецької залізниці", - резюмував Бальчун, говорячи про опір реформам в компанії.

Він також додав, що крім саботажу в самій компанії, стосовно керівництва "Укрзалізниці" проводиться чорний PR з формулюванням "польська команда скоро піде, потрібно просто почекати".

У свою чергу, міністр інфраструктури Володимир Омелян після слів Бальчуна, завив: "Я готовий підтримувати всі ініціативи для прозорого реформування "Укрзалізниці". Але я категорично проти ситуації, коли одна мафія змінює іншу".

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр України Володимир Омелян розкритикував Бальчуна за повільне реформування "Укрзалізниці", а також звинуватив у тому, що керівництво компанії не надало міністерству плану розвитку компанії в довгостроковій перспективі.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд України має надати повну політичну підтримку нового менеджменту "Укрзалізниці", який стикається з саботажем всередині компанії, завищеними цінами посередників при проведенні закупівель та іншими видами тиску.

Контракт з Бальчуном було підписано на початку липня цього року.