Гройсман пообіцяв знищити будь-яку мафію, яка наблизиться до "Укрзалізниці"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє "знищити будь-яку мафію", яка буде намагатися впливати на діяльність державної акціонерної компанії "Укрзалізниця".

Про це він заявив на засіданні уряду в середу.

"Я готовий підтримувати ініціативи з реалізації цього плану (модернізації "Укрзалізниці" - УНІАН). Я готовий знищувати будь-яку мафію, яка може наближатися до "Укрзалізниці", - сказав він.

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За словами Гройсмана, "Укрзалізниця" має потенціал для генерування мільярдів доходів, але на даний момент компанія "хронічно оповита корупцією, неефективністю і крадіжкою".

Також голова уряду зазначив, що це типова проблема для великих державних підприємств, на яких паразитують корупціонери.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявив, що уряд України має надати повну політичну підтримку нового менеджменту "Укрзалізниці", який стикається з саботажем всередині компанії, завищеними цінами посередників при проведенні закупівель та іншими видами тиску.