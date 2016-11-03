У чергах на кордоні з Польщею застрягли понад 1200 автомобілів - ДПСУ
01:48, 03 листопада 2016Транспорт/Звя'зок
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У чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 2 листопада стоять 1240 автомобілів.
На пропускному пункті "Рава-Руська" стоять 300 автомобілів / фото: УНІАН
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби в Facebook.
Зокрема, на пропускному пункті "Рава-Руська" стоять 300 автомобілів, на ПП "Устилуг" - 270, "Краковець" - 200, "Ягодин авто" - 180, "Угринів" - 130, "Шегині" - 100, "Грушів" - 60.
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У пункті пропуску "Смільниця" черги відсутні.
На кордоні з Угорщиною в чергах стоять 70 авто: в ПП "Лужанка" - 50, "Вилок" - 20.
На кордоні зі Словаччиною, Румунією та Молдовою автомобільних черг не зафіксовано.
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