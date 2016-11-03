На кордоні з Польщею у чергах стоять 1500 автомобілів

На кордоні з Польщею станом на сьогоднішній ранок у чергах в пункти пропуску стоять 1500 автомобілів. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби в Facebook.

Зокрема, на пропускному пункті "Рава-Руська" стоять 300 автомобілів, на ПП "Устилуг" - 350, "Краковець" - 150, "Ягодин авто" - 180, "Угринів" - 160, "Шегині" - 180, "Грушів" – 100, «Смілиця» - 80.

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В то же час до ПП на кордоні із Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою черг немає.

Нагадаємо, вчора, 2 листопада станом на 22:00 у чергах на українсько-польському кордоні стояли 1240 автомобілів.