Росія погрожує зупинити авіасполучення з Таджикистаном - ЗМІ

Росія може в односторонньому порядку припинити повітряне сполучення з Таджикистаном з 8 листопада, повідомляє «Комерсант» з посиланням на джерела в галузі та Мінтрансі.

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Причиною такого кроку називається небажання Душанбе погоджувати польоти російських перевізників до країни з нового аеропорту Жуковський поблизу Москви.

Початок роботи нового авіавузла призведе до одностороннього збільшення Росією кількості перевізників і частот польотів між Москвою і містами Таджикистану — Душанбе і Худжандом, підкреслило одне з джерел.

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Влада Таджикистану ж вважає Жуковський четвертим повнофункціональним аеропортом московського авіаційного вузла, у зв'язку з чим для допуску на рейси в Душанбе потрібно переглядати міжурядову угоду.

У Мінтрансі РФ пояснили, що за розпорядженням уряду до Москви належать міжнародні аеропорти федерального значення Внуково, Домодєдово, Шереметьєво, а міжнародний аеропорт Жуковський віднесений до Раменського. У відомстві вважають, що таджицька сторона прямо порушує міжурядову угоду про повітряне сполучення.

Видання відзначає, що це вже не перший конфлікт російської авіавлади з керівництвом країн СНД цього року. Зокрема, у березні Москва відмовилася дозволити казахстанській Air Astana безоплатно літати транссибірським маршрутом в Улан-Батор.